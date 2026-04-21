Форвард "Борнмута" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб "Борнмут" готов рассмотреть продажу нападающего Эли Джуниора Крупи в летнее трансферное окно 2026 года. Основным условием сделки является выплата компенсации в размере около 70 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz, в настоящее время активный интерес к 19-летнему французскому форварду проявляет "Манчестер Юнайтед". Ранее игрока связывали с возможным переходом в "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".

Отметим, что в текущем сезоне Крупи провел 30 матчей, в которых забил 10 голов. Нападающий выступает за "Борнмут" с февраля 2025 года. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.