Эрлинг Холанд: "Царапины после матчей не нравятся моей девушке"

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о физическом противостоянии с защитником лондонского "Арсенала" Габриэлем Магальяйнсом в матче 33-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, в одном из эпизодов второго тайма Магальяйнс разорвал игровую футболку Холанда. Норвежский бомбардир с иронией отметил, что подобные стычки оставляют след не только на экипировке, но и на его теле.

"Похоже, мою форму немного порвали! Более того, за это даже не дали фол — такова сегодняшняя Премьер-лига. Здесь много жесткой борьбы и единоборств. Остается много царапин, и некоторые из них совсем не нравятся моей девушке, потому что выглядят странно. Но такова реальность", — заявил Холанд.

После этого тура "Манчестер Сити" с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Арсенал" лидирует в чемпионате, имея в активе 70 баллов.