"РБ Лейпциг" установил ценник на Яна Диоманда

Немецкий "РБ Лейпциг" теперь требует более чем € 100 млн за вингера Яна Диоманда, которым активно интересуется "Ливерпуль". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Филипп Хайнц в соцсети X. По данным источника, у клуба Бундеслиги больше нет необходимости укреплять финансовое положение за счет продажи игрока.

Это связано с тем, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон, что позволит пополнить бюджет за счет выплат за участие в турнире. За четыре тура до конца чемпионата "РБ Лейпциг" занимает третье место с 59 очками.

Кроме того, "Лейпциг" планирует пересмотреть контракт Диоманда и повысить ему зарплату. Клуб рассчитывает сохранить ивуарийца еще на сезон — до лета 2027-го. Однако Диоманд не является неприкасаемым. Все зависит от потенциальных предложений.