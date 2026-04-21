На футболиста "Мидтьюлланна" напали с ножом

Футболист "Мидтьюлланна" Аламара Джаби получил ножевое ранение в результате нападения, 19‑летнему полузащитнику сделали две операции.

"Джаби находился в критическом состоянии и был срочно прооперирован. С тех пор он перенес еще одну операцию, и благодаря профессиональным усилиям спасателей, а затем и врачей больницы, его состояние сейчас стабильное. Он вышел из искусственной комы и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

"Мидтьюлланн" в тесном диалоге и сотрудничестве с властями и оказывает поддержку Джаби и его семье. Наши мысли с товарищем по команде, его семьей и друзьями. Желаем ему скорейшего выздоровления", —приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы клуба на официальном сайте.

Инцидент произошел в выходные. Преступник находится на свободе, полиция подозревает в нападении 20‑летнего мужчину.

19-летний игрок из Гвинеи-Бисау был подписан из академии "Бенфики" в 2023 году и провел два матча за основную команду "Мидтьюлланна".