20 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2026 13:27
34
Хулиан Альварес и Алессандро Бастони выбрали "Барселону"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони выразили желание продолжить карьеру в "Барселоне". Оба игрока рассматривают переход в стан "сине-гранатовых" как приоритетный вариант развития событий.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, Альварес, имеющий контракт с мадридцами до 2030 года, готов предпочесть предложение каталонцев вариантам от "Арсенала" и "ПСЖ". Несмотря на заявления о том, что он счастлив в нынешнем клубе, аргентинский форвард не исключает смены команды в ближайшее время.

Ситуация с трансфером Бастони выглядит более предметной. Итальянский защитник готов лично содействовать снижению трансферной стоимости, которую "Интер" оценивает в 70-80 млн евро (около 129-147 млн манатов). Футболист рассчитывает выиграть чемпионат Италии перед отъездом и считает текущий момент идеальным для начала зарубежного этапа карьеры. Переговоры могут стартовать, как только спортивный директор "Барселоны" Деку получит официальное согласие на сделку от главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Напомним, что Хулиан Альварес перешел в "Атлетико" прошлым летом, а Алессандро Бастони защищает цвета "Интера" с 2017 года, став за это время одним из ведущих защитников Серии А.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"
20:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

Английский клуб рассматривает игрока как ключевое усиление центра поля

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки