Хулиан Альварес и Алессандро Бастони выбрали "Барселону"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес и защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони выразили желание продолжить карьеру в "Барселоне". Оба игрока рассматривают переход в стан "сине-гранатовых" как приоритетный вариант развития событий.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, Альварес, имеющий контракт с мадридцами до 2030 года, готов предпочесть предложение каталонцев вариантам от "Арсенала" и "ПСЖ". Несмотря на заявления о том, что он счастлив в нынешнем клубе, аргентинский форвард не исключает смены команды в ближайшее время.

Ситуация с трансфером Бастони выглядит более предметной. Итальянский защитник готов лично содействовать снижению трансферной стоимости, которую "Интер" оценивает в 70-80 млн евро (около 129-147 млн манатов). Футболист рассчитывает выиграть чемпионат Италии перед отъездом и считает текущий момент идеальным для начала зарубежного этапа карьеры. Переговоры могут стартовать, как только спортивный директор "Барселоны" Деку получит официальное согласие на сделку от главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Напомним, что Хулиан Альварес перешел в "Атлетико" прошлым летом, а Алессандро Бастони защищает цвета "Интера" с 2017 года, став за это время одним из ведущих защитников Серии А.