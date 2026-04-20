Серхио Агуэро: "Дебют Ламина лишил меня дара речи"

20 Апреля 2026 12:59
Игра молодого вингера испанской "Барселоны" Ламина Ямала продолжает удивлять легенд мирового футбола. 18-летний футболист не только стал звездой современности, но и начал восприниматься как естественный преемник Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GOAL, бывший партнер Месси по сборной Серхио Агуэро высоко оценил талант Ямаля. По его мнению, Ламин обладает способностью находить выход из самых сложных ситуаций, а его нынешний уровень ставит его на вершину элиты.

"Многие сравнивают его с другими, но, исходя из моего опыта, Ямал - один из лучших. Его движения, передачи, дриблинг и ловкость необычайны; раньше такое делал только Лео Месси. Когда я увидел его дебют, у меня дар речи пропал — у него редкий талант", - сказал Агуэро.

Агуэро также сравнил юную звезду с Килианом Мбаппе:

"На сегодня для меня нет сравнений: Ламин превосходит многих. Возможно, Мбаппе сейчас находится на вершине, мы знаем его стиль: он агрессивен в единоборствах и является хорошим завершителем. Но у Ламина есть черта, которая встречается у немногих. Мне нравятся его короткие передачи и умение принимать решения. Остановить Ламина очень сложно".

Напомним, что Ламин Ямаль является воспитанником академии "Барселоны" и в составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы 2024 года.

