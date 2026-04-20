Роберт Левандовски может остаться в "Барселоне"

Форвард футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски может провести следующий сезон в составе "сине-гранатовых".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, агент 37-летнего футболиста в ближайшее время обсудит с руководством детали дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт поляка с испанским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских команд, сам нападающий выразил готовность продолжить выступления за каталонцев. Клуб, в свою очередь, готов предложить ветерану пролонгацию договора сроком на один год.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.