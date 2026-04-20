"Реал" намерен продлить контракт с Антонио Рюдигером

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил предложение о продлении соглашения, однако стороны пока не пришли к единому мнению относительно срока нового контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, руководство "королевского клуба" предложило немецкому легионеру пролонгацию договора на один год. Сам футболист рассчитывает на двухлетнее соглашение. Несмотря на разницу в позициях, в Мадриде сохраняют уверенность, что защитник примет условия клуба, который традиционно предлагает игрокам старше 30 лет только краткосрочные контракты.

Отметим, что Антонио Рюдигер перешел в "Реал" из "Челси" в 2022 году на правах свободного агента.