20 Апреля 2026 12:14
37
Тьери Анри: "Это не тот "Арсенал", который я знаю"

Легендарный французский футболист Тьери Анри подверг резкой критике игру "Арсенала" после поражения от "Манчестер Сити" в матче английской Премьер-лиги. Бывший форвард оценил выступление "канониров" как крайне слабое.

Как сообщает İdman.Biz, Анри отметил отсутствие характера и концентрации у подопечных Микеля Артеты в ключевой встрече сезона.

"Это была очень разочаровывающая картина. В таком важном матче ждешь энергии, концентрации и характера, но "Арсенал" не показал ничего из этого. С первых минут команда выглядела напряженной, допускала простые ошибки и позволила сопернику полностью контролировать игру. В защите они действовали неорганизованно, проиграли много единоборств в центре поля. В атаке было создано слишком мало моментов, они ни разу не выглядели по-настоящему опасно. Полузащита? Она полностью отсутствовала. Ни контроля, ни участия, ни лидерства. Я почти не чувствовал присутствия Мартина Субименди на поле, и это объясняет все. Это не тот "Арсенал", который я знаю. Клуб всегда строился на уверенности и борьбе, особенно в больших матчах. Сейчас этого не было. Если хочешь стать чемпионом, нужно проявлять себя в таких играх", - отметил Анри.

Напомним, что Тьери Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год, став двукратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба.

