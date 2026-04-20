Диего Симеоне может стать тренером "Челси"

Футбольный клуб "Челси" изучает возможность приглашения главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Аргентинец считается приоритетным кандидатом на замену нынешнему наставнику "синих" Лиаму Росеньору.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, в клубе усиливаются сомнения относительно будущего Росеньора из-за неудачных результатов. При нынешнем тренере "Челси" проиграл четыре матча подряд в Английской Премьер-лиге, не забив ни одного мяча. Руководство лондонцев опасается, что команда может пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. Симеоне может сменить клубную прописку уже предстоящим летом.

Напомним, что Диего Симеоне возглавляет мадридский "Атлетико" с 2011 года. Лиам Росеньор занял пост главного тренера "Челси" 6 января 2026 года.