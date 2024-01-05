"Барселона" благодаря голу Гюндогана с пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с "Лас-Пальмасом"

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Лас-Пальмас" принимал "Барселону". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", встреча прошла в Лас-Пальмасе на стадионе "Гран-Канария" и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте игры Мунир Эль-Хаддади вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте счёт в матче сравнял форвард "Барселоны" Ферран Торрес. На 93-й минуте "Барселона" реализовала пенальти благодаря точному удару Илкая Гюндогана.

Таким образом, "Барселона", набрав 41 очко в 19 матчах, осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. "Лас-Пальмас" (25) находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидируют "Реал" и "Жирона" с 48 очками.

Следующий матч команды проведут 7 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании. "Лас-Пальмас" в дерби Канарских островов сойдётся с "Тенерифе". "Барселону" ждёт выезд к "Барбастро" из Сегунды РФЕФ (четвёртый дивизион).

Испания - Примера . 19-й тур

04 января 2024, четверг. 00:30

Лас-Пальмас - Барселона - 1:2

1:0 Эль-Хаддади – 12' 1:1 Ф. Торрес – 55' 1:2 Гюндоган – 90+3'

Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

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