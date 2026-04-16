Тренер "Баварии" пропустит первый матч полуфинала ЛЧ с "ПСЖ"

16 Апреля 2026 04:30
Тренер "Баварии" пропустит первый матч полуфинала ЛЧ с "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани не сможет руководить командой в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как передает İdman.Biz, специалист пропустит встречу из-за дисквалификации.

Компани получил желтую карточку в ответном матче 1/4 финала против "Реала", который завершился победой мюнхенцев со счетом 4:3.

Первая игра полуфинала между "ПСЖ" и "Баварией" состоится 28 апреля, ответная встреча пройдет 6 мая.

Победитель этого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой пары "Атлетико" - "Арсенал". Решающий матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште.

İdman.Biz
Новости по теме

Гюлер забил самый быстрый гол "Реала" в Лиге чемпионов
03:10
Мировой футбол

Гюлер забил самый быстрый гол "Реала" в Лиге чемпионов

Турецкий хавбек установил новый клубный рекорд

Артета: "Арсенал" сделал важный шаг, выйдя в полуфинал ЛЧ"
02:43
Мировой футбол

Артета: "Арсенал" сделал важный шаг, выйдя в полуфинал ЛЧ"

Тренер отметил значимость достижения для клуба и болельщиков

Компани: "Это была очень эмоциональная игра с "Реалом"
02:25
Мировой футбол

Компани: "Это была очень эмоциональная игра с "Реалом"

Тренер "Баварии" отметил характер команды после выхода в полуфинал
"Арсенал" не проигрывает 12 матчей подряд в Лиге чемпионов
02:00
Мировой футбол

"Арсенал" не проигрывает 12 матчей подряд в Лиге чемпионов

Лондонцы продолжают впечатляющую серию и вышли в полуфинал
Тренер "Аль-Насра" рассказал о проблемах Роналду со здоровьем
01:45
Мировой футбол

Тренер "Аль-Насра" рассказал о проблемах Роналду со здоровьем

Португалец испытывал недомогание по ходу матча
Мбаппе обошел Месси по голам за сезон в ЛЧ
01:30
Мировой футбол

Мбаппе обошел Месси по голам за сезон в ЛЧ

Француз уступает только рекорду Роналду

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле