Тренер "Баварии" пропустит первый матч полуфинала ЛЧ с "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани не сможет руководить командой в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как передает İdman.Biz, специалист пропустит встречу из-за дисквалификации.

Компани получил желтую карточку в ответном матче 1/4 финала против "Реала", который завершился победой мюнхенцев со счетом 4:3.

Первая игра полуфинала между "ПСЖ" и "Баварией" состоится 28 апреля, ответная встреча пройдет 6 мая.

Победитель этого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой пары "Атлетико" - "Арсенал". Решающий матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште.