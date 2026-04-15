Нападающий сборной Франции пропустит ЧМ-2026

15 Апреля 2026 22:59
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что нападающий Уго Экитике не сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, футболист получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "ПСЖ".

По словам Дешама, повреждение не позволит Экитике завершить текущий сезон в клубе, а также принять участие в мировом первенстве.

"К сожалению, тяжесть травмы не позволит Экитике завершить сезон с "Ливерпулем" и выступить на чемпионате мира. Эта травма - серьезный удар для него и для сборной Франции. Я хотел бы выразить ему полную поддержку", - заявил специалист.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против команд Сенегала, Ирака и Норвегии.

Новости по теме

Мбаппе вывел "Реал" вперед в матче с "Баварией" - ВИДЕО
15 Апреля 23:48
Мировой футбол

Мбаппе вывел "Реал" вперед в матче с "Баварией" - ВИДЕО

Француз забил третий мяч мадридцев в первом тайме
Моуринью может вернуться в АПЛ
15 Апреля 23:31
Мировой футбол

Моуринью может вернуться в АПЛ

Португальский специалист входит в шорт-лист английского клуба
"Барселона" - лидер по удалениям в Лиге чемпионов за 10 лет
15 Апреля 23:16
Мировой футбол

"Барселона" - лидер по удалениям в Лиге чемпионов за 10 лет

Каталонцы чаще других получают красные карточки в турнире

"Реал" впервые в истории выйдет на матч ЛЧ без испанцев в основе
15 Апреля 22:42
Мировой футбол

"Реал" впервые в истории выйдет на матч ЛЧ без испанцев в основе

Уникальный случай зафиксирован в игре против "Баварии"
"Барселона" начала переговоры с "Интером" по трансферу защитника
15 Апреля 22:15
Мировой футбол

"Барселона" начала переговоры с "Интером" по трансферу защитника

Каталонский клуб рассматривает вариант усиления обороны

Рафинья извинился перед болельщиками "Атлетико" после матча ЛЧ
15 Апреля 21:44
Мировой футбол

Рафинья извинился перед болельщиками "Атлетико" после матча ЛЧ

Форвард "Барселоны" признал, что его поведение не соответствовало его ценностям

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле