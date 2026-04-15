Нападающий сборной Франции пропустит ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что нападающий Уго Экитике не сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, футболист получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "ПСЖ".

По словам Дешама, повреждение не позволит Экитике завершить текущий сезон в клубе, а также принять участие в мировом первенстве.

"К сожалению, тяжесть травмы не позволит Экитике завершить сезон с "Ливерпулем" и выступить на чемпионате мира. Эта травма - серьезный удар для него и для сборной Франции. Я хотел бы выразить ему полную поддержку", - заявил специалист.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против команд Сенегала, Ирака и Норвегии.