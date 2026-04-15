Компания из Майами подала в суд на Месси за мошенничество

Компания VID из Майами подала иск против нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси и Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

Как передает İdman.Biz со ссылкой на TMZ, речь идет о предполагаемом нарушении условий контракта, связанного с проведением двух выставочных матчей сборной Аргентины.

Сообщается, что компания заключила соглашение с AFA на сумму 7 миллионов долларов, получив эксклюзивные права на организацию игр против Венесуэлы и Пуэрто-Рико, состоявшихся в октябре прошлого года.

Согласно условиям договора, Месси должен был провести на поле не менее 30 минут в каждом из матчей, если не получит травму. Однако в игре с Венесуэлой он участия не принял, а уже на следующий день сыграл за "Интер Майами" в MLS против "Атланты", где оформил дубль и сделал результативную передачу.

В VID утверждают, что из-за отсутствия звезды на поле понесли многомиллионные убытки и теперь требуют компенсации, а также дополнительных выплат.