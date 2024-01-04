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"Жирона" вырвала победу у "Атлетико" на 90+1-й минуте и сравнялась с "Реалом" по очкам - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Января 2024 09:00
"Жирона" вырвала победу у "Атлетико" на 90+1-й минуте и сравнялась с "Реалом" по очкам - ВИДЕО

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" принимала "Атлетико". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", матч прошёл в Жироне на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" и завершился победой хозяев со счётом 4:3.

В составе "Жироны" забивали Валери, Савио, Дейли Блинд и Иван Мартин. Отметим, что победный гол "Жирона" забила на 90+1-й минуте.

За "Атлетико" хет-трик оформил Альваро Мората.

Таким образом, "Жирона" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 11 матчей. "Атлетико", в свою очередь, потерпел второе поражение за последние четыре матча.

"Жирона" осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 48 очков. Столько же очков у лидирующего "Реала". "Атлетико", в свою очередь, остался на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" встретится с "Альмерией", а "Атлетико" проведёт матч с "Гранадой". Матчи пройдут 14 и 20 января соответственно.

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 00:30

Жирона - Атлетико М - 4:3

1:0 Валери – 2' 1:1 Мората – 14' 2:1 Савио – 26' 3:1 Блинд – 39' 3:2 Мората – 44' 3:3 Мората – 54' 4:3 Мартин – 90+1'

İdman.biz

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