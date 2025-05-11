"Челси" хочет обойти правила УЕФА

Владельцы «Челси» из консорциума BlueCo разрабатывают стратегию обхода правил УЕФА о множественном владении клубами, сообщает BBC Sport. Это может понадобиться, если как лондонский клуб, так и французский «Страсбург» квалифицируются в Лигу чемпионов следующего сезона, передаёт İdman.biz.

Согласно источнику, BlueCo планирует передать «Страсбург» в так называемый «слепой траст» — юридическую структуру, при которой управление клубом будет передано независимому лицу или компании, что формально исключает влияние владельцев «Челси». Подобный механизм уже применялся в европейском футболе для обхода правил УЕФА, запрещающих одному владельцу контролировать более одного участника еврокубков.

На данный момент «Челси» занимает пятое место в АПЛ и сохраняет шансы на попадание в ЛЧ. «Страсбург», идущий шестым в Лиге 1, также претендует на еврокубки, но для этого, вероятно, потребуется победа в обоих оставшихся турах.

İdman.biz