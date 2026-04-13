"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона

"Бавария" планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Germany, мюнхенский клуб заинтересован в подписании вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона.

По информации источника, между "Баварией" и представителями 25-летнего футболиста уже состоялись предметные переговоры. При этом с самим английским клубом контакт пока не установлен.

Отмечается, что трансфер может обойтись примерно в 60 миллионов евро. В контракте игрока с "Ньюкаслом", рассчитанном до середины 2030 года, отсутствует опция выкупа.

В случае перехода Гордон может составить конкуренцию Луису Диасу в атаке мюнхенской команды.