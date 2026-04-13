"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона

13 Апреля 2026 22:46
"Бавария" планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Germany, мюнхенский клуб заинтересован в подписании вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона.

По информации источника, между "Баварией" и представителями 25-летнего футболиста уже состоялись предметные переговоры. При этом с самим английским клубом контакт пока не установлен.

Отмечается, что трансфер может обойтись примерно в 60 миллионов евро. В контракте игрока с "Ньюкаслом", рассчитанном до середины 2030 года, отсутствует опция выкупа.

В случае перехода Гордон может составить конкуренцию Луису Диасу в атаке мюнхенской команды.

Новости по теме

Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира
23:28
Мировой футбол

Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира

Португальский специалист готовит команду к турниру в Северной Америке

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"
23:10
Мировой футбол

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"

Тренер "Барселоны" пожаловался на высоту травы на стадионе в Мадриде

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"
21:22
Мировой футбол

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"

Эвра не верит в камбэк каталонцев против "Атлетико"
Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"
21:10
Мировой футбол

Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"

Тренер парижан ждет сложный матч на "Энфилде"

Арбелоа верит в камбэк "Реала" в матче с "Баварией"
20:34
Мировой футбол

Арбелоа верит в камбэк "Реала" в матче с "Баварией"

В мадридском клубе уверены в шансах на выход в полуфинал

Ямаль пообещал бороться до конца в матче с "Атлетико"
20:16
Мировой футбол

Ямаль пообещал бороться до конца в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" верит в камбэк после поражения в первой игре

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге