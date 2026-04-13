13 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
13 Апреля 2026 20:16
33
Ямаль пообещал бороться до конца в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы уступили в первой встрече со счетом 0:2, однако сохраняют веру в выход в полуфинал.

"У нас молодая команда, все настоящие кулес. Мы уже не раз это показывали. Мы хотим пройти дальше и отдадим все силы. Нужно сыграть интенсивно и не допускать потерь - это ключ", - заявил Ямаль.

Футболист подчеркнул, что команда не должна сомневаться в своих шансах.

"Нельзя допускать мысли, что камбэк невозможен. Да, мы начинаем с 0:2, но должны играть в свой футбол. У нас качественная команда, мы способны отыграться. Я уверен в себе", - отметил он.

Ямаль также обратился к болельщикам с обещанием.

"Я обещаю фанатам: если мы вылетим, то в борьбе до самого конца. Мы отдадим все ради клуба и будем играть на максимуме все 90 минут", - добавил игрок.

Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 14 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

