13 Апреля 2026
RU

Уэйн Руни: "Арсенал" должен сделать все, чтобы помешать "Сити" победить"

Мировой футбол
Новости
13 Апреля 2026 16:24
16
Уэйн Руни: "Арсенал" должен сделать все, чтобы помешать "Сити" победить"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился ожиданиями от центрального матча английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который запланирован на 19 апреля. На данный момент лондонцы лидируют в таблице с 70 очками (32 игры), а "горожане" занимают вторую строчку, имея 64 балла и матч в запасе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Руни подчеркнул важность хладнокровия в подобных решающих встречах. "Думаю, что "Манчестер Сити" будет иметь психологическое преимущество благодаря опыту тренера и игроков. Они смогут сохранять спокойствие, в то время как футболисты "Арсенала" могут поддаться беспокойству", — отметил эксперт.

По мнению Руни, подопечным Микеля Артеты следует сосредоточиться на оборонительной дисциплине: "Команда должна выстоять под натиском, не оставлять пробелов между линиями и искать шансы в контратаках. Нравится ли болельщикам такой футбол или нет, они должны сделать все, чтобы помешать "Сити" победить. Им нужно проявить стойкость и не дать сопернику забить".

Экс-форвард добавил, что негативный настрой и страх ошибки могут серьезно повлиять на игру лондонцев, поэтому "канонирам" необходимо прежде всего справиться с ментальным давлением в борьбе за чемпионский титул.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Женщины в мужском футболе: от "Унион Берлин" до первого шага Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:54
Мировой футбол

Женщины в мужском футболе: от "Унион Берлин" до первого шага Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В истории мирового футбола были случаи, когда женщина приводила мужской клуб к чемпионству

В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус
15:39
Мировой футбол

В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус

Нападающий "Берекум Челси" Доминик Фримпонг получил смертельные ранения во время вооруженного ограбления команды
Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана
13:43
Мировой футбол

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана

Французский специалист отклонил предложение из Центральной Азии
Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной
13:29
Мировой футбол

Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной - ВИДЕО

Эль-Джабли принес победу Магриб Фес над Видадом, исполнив один из самых сложных технических приемов в футболе
Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро"
12:44
Мировой футбол

Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро" - ФОТО

Бразильский форвард публиковал совместные фотографии с тренировочной базы "Сидаде-ду-Галу"
Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"
11:06
Мировой футбол

Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" раскритиковал руководство лондонцев за токсичную атмосферу и отсутствие характера

Самое читаемое

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге