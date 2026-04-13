Уэйн Руни: "Арсенал" должен сделать все, чтобы помешать "Сити" победить"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился ожиданиями от центрального матча английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", который запланирован на 19 апреля. На данный момент лондонцы лидируют в таблице с 70 очками (32 игры), а "горожане" занимают вторую строчку, имея 64 балла и матч в запасе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Руни подчеркнул важность хладнокровия в подобных решающих встречах. "Думаю, что "Манчестер Сити" будет иметь психологическое преимущество благодаря опыту тренера и игроков. Они смогут сохранять спокойствие, в то время как футболисты "Арсенала" могут поддаться беспокойству", — отметил эксперт.

По мнению Руни, подопечным Микеля Артеты следует сосредоточиться на оборонительной дисциплине: "Команда должна выстоять под натиском, не оставлять пробелов между линиями и искать шансы в контратаках. Нравится ли болельщикам такой футбол или нет, они должны сделать все, чтобы помешать "Сити" победить. Им нужно проявить стойкость и не дать сопернику забить".

Экс-форвард добавил, что негативный настрой и страх ошибки могут серьезно повлиять на игру лондонцев, поэтому "канонирам" необходимо прежде всего справиться с ментальным давлением в борьбе за чемпионский титул.