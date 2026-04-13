Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"

13 Апреля 2026 11:06
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью связал нынешний кризис клуба с ошибочными решениями руководства.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Моуринью резко высказался о политике клуба, отметив, что проблемы лондонцев носят системный характер и не ограничиваются личностью наставника.

"Чего вы вообще ждете от "Тоттенхэма"? Там увольняют тренеров, которые выходят в финалы. У клуба никогда не было менталитета гранда — они лишь создают видимость победителей, оставаясь неудачниками по сути. Когда вы увольняете тренера за несколько дней до важнейшего матча в истории, а потом удивляетесь поражениям — это вопрос не к тренерам, а к токсичной среде", - заявил тренер.

Португалец напомнил о своем увольнении из стана "шпор" в апреле 2021 года за несколько дней до финала Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". В той игре лондонцы уступили со счетом 0:1. "Талант без характера ничего не значит. В "Тоттенхэме" нет ни того, ни другого", — добавил специалист.

На данный момент "Тоттенхэм" переживает один из худших периодов в современной истории, располагаясь в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги и находясь в зоне вылета.

