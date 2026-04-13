Хосеп Гвардиола: "Арсенал" - лучшая команда Европы"

"Главный тренер Манчестер Сити оценил состояние своей команды и силу будущего соперника после победы над Челси"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал текущую форму своих подопечных после победы над "Челси" (3:0) в 32-м туре Премьер-лиги. Специалист отметил, что отсутствие нагрузки в Лиге чемпионов положительно сказывается на физическом состоянии игроков.

Как сообщает İdman.Biz, Гвардиола подчеркнул важность полноценного восстановления между матчами.

"В прошлом мы прошли уникальный период, но продолжаем развиваться. Теперь у нас есть целые недели для восстановления, что делает нас более свежими и бодрыми", — заявил наставник "горожан".

Говоря о предстоящем матче против лидера чемпионата - лондонского "Арсенала", который состоится 19 апреля, Гвардиола выразил глубокое уважение к сопернику.

"Мы будем играть против команды, которая почти не проигрывала в последних 49 матчах, а в Лиге чемпионов и вовсе не знает поражений. На данный момент "Арсенал" - лучшая команда как в стране, так и в Европе. Представьте, как трудно обыграть такого соперника дважды за несколько недель", - добавил тренер.

Отмиетим, что на данный момент "Манчестер Сити" отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков, имея при этом одну игру в запасе.