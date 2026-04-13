Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро" - ФОТО

Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро"

13 Апреля 2026 12:44
Нападающий бразильского "Атлетико Минейро" Халк поделился эмоциями после первой совместной тренировки со своим старшим сыном Ианом. 39-летний футболист, за плечами которого более двух десятилетий карьеры на высшем уровне, назвал это событие одним из самых неожиданных и радостных моментов в жизни.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Instagram футболиста, 17-летний Иан, который занимается в академии клуба, был привлечен к занятиям с основным составом.

Халк опубликовал совместные фотографии с тренировочной базы "Сидаде-ду-Галу", сопроводив их трогательным комментарием.

"Сегодня я прожил один из тех моментов, которые подарил мне футбол и которые я буду вечно хранить в сердце. После более чем 22 лет игры на высоком уровне я думал, что уже испытал на поле все... но Бог снова меня удивил. Впервые я тренировался рядом со своим сыном.

Видеть его там, в форме тех же цветов, бегущим, сражающимся, мечтающим... это заставило меня вернуться в прошлое и в то же время еще больше гордиться путем, который мы проделали. Это была не просто тренировка — это была встреча поколений, мечтаний и общих целей. Как отца меня переполняют эмоции, а как для игрока — это неописуемая честь.

Сын, я буду рядом, чтобы помочь тебе достичь твоих целей в футболе и в жизни. Пусть каждый день ты просыпаешься с еще большей жаждой побед! Да благословит тебя Бог. Люблю тебя"

Отметим, что Иан выступает на позиции нападающего, и специалисты отмечают его физические данные, схожие с отцовскими. Халк перешел в "Атлетико Минейро" в 2021 году и с тех пор стал ключевой фигурой клуба, выиграв чемпионат Бразилии и Кубок страны. Теперь болельщики ожидают исторического момента — официального дебюта отца и сына в одном матче за "Гало".

