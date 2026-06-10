Моуринью попрощался с "Бенфикой"

Португальский специалист Жозе Моуринью официально объявил о расставании с "Бенфикой", которую он возглавлял с сентября 2025 года. Контракт был рассчитан до июня 2027 года. Ранее лиссабонский клуб подтвердил, что мадридский "Реал" заплатил € 15 млн за досрочное расторжение контракта с Моуринью, сообщает İdman.Biz.

"Хочу поблагодарить президента Руя Кошту за шанс возглавить "Бенфику".

Для меня было большой честью представлять этот клуб. Отдельная признательность всем сотрудникам "Бенфики" — за высокий профессионализм, самоотдачу и мастерство.

Искренне благодарен футболистам, с которыми довелось работать, от всей души желаю им ярких побед как в карьере, так и в жизни. Уверен, мы успели выстроить прочные отношения: мой игрок однажды — мой игрок навсегда", — написал Моуринью в соцсети.