Президент "Галатасарая": "Мы не собираемся продавать Осимхена"

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек высказался о будущем нападающего Виктора Осимхена, интерес к которому проявляют ряд европейских клубов.

"Каждый футболист, добивающийся успеха в "Галатасарае", естественным образом попадает в поле зрения ведущих клубов Европы. Это говорит о том, что наш клуб работает правильно. Однако наш приоритет - интересы "Галатасарая". Осимхен является футболистом мирового уровня и счастлив здесь. У нас нет намерений его продавать", - заявил Озбек турецким СМИ.

Таким образом, руководство стамбульского клуба не рассматривает возможность расставания с нигерийским форвардом, несмотря на интерес со стороны европейских грандов.

Напомним, что в минувшем сезоне Осимхен провел за "Галатасарай" 33 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 8 результативных передач.