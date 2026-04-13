"Челси" впервые в XXI веке всухую проиграл три матча АПЛ подряд

"Челси" проиграл "Манчестер Сити" (0:3) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, "синие" всухую проиграли три встречи чемпионата Англии подряд впервые с 1998 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka.

Команда Лиама Росеньора уступила "Ньюкасл Юнайтед" (0:1), "Эвертону" (0:3) и "горожанам".

В сезоне-1997/1998 лондонцы четыре раза подряд проигрывали всухую в АПЛ — поражения случились в играх с "Арсеналом" (0:2), "Лестер Сити" (0:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "Астон Виллой" (0:1). Тогда "Челси" занял четвертое место по итогам сезона.

На данный момент "Челси" с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 33-м туре АПЛ "Челси" встретится с "Манчестер Юнайтед" 18 апреля.