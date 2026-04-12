"Дженоа" обыграла "Сассуоло" и поднялась в таблице Серии А

12 Апреля 2026 16:40
"Дженоа" одержала домашнюю победу над "Сассуоло" в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Генуи.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте - отличился Руслан Малиновский после передачи Томмазо Бальданци. На 57-й минуте гости восстановили равновесие усилиями Исмаэля Коне.

Победу "Дженоа" вырвала в концовке встречи благодаря голу Калеба Экубана.

Матч завершался в неполных составах: у "Сассуоло" был удален Доменико Берарди, а у хозяев красную карточку получил Микаэль-Эгиль Эллертссон.

После этой победы "Дженоа" набрала 36 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У "Сассуоло" 42 балла и 11-я позиция.

Отметим, что в первом круге "Дженоа" также обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1.

Новости по теме

Защитник "Сельты" может перейти в топ-клубы АПЛ бесплатно
17:21
Мировой футбол

Защитник "Сельты" может перейти в топ-клубы АПЛ бесплатно

Клубы АПЛ проявляют интерес к испанскому футболисту

Мбаппе пропустил тренировку "Реала" из-за травмы
16:37
Мировой футбол

Мбаппе пропустил тренировку "Реала" из-за травмы

Форвард испытывает дискомфорт после рассечения брови

"Бавария" отказалась продавать хавбека, интересующего топ-клубы
14:59
Мировой футбол

"Бавария" отказалась продавать хавбека, интересующего топ-клубы

Павлович не планирует покидать мюнхенский клуб

Росеньор призвал "Челси" навязать свою игру "Манчестер Сити"
13:52
Мировой футбол

Росеньор призвал "Челси" навязать свою игру "Манчестер Сити"

Тренер лондонцев призвал сосредоточиться на своем стиле перед важным матчем

Тренер "Милана": "Наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно"
13:33
Мировой футбол

Тренер "Милана": "Наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно"

Аллегри признал справедливость реакции болельщиков после поражения

Флик: "Верю, что "Барселона" способна выиграть чемпионат"
12:59
Мировой футбол

Флик: "Верю, что "Барселона" способна выиграть чемпионат"

Тренер каталонцев призвал не терять концентрацию, несмотря на отрыв от "Реала"

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге