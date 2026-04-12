"Дженоа" обыграла "Сассуоло" и поднялась в таблице Серии А

"Дженоа" одержала домашнюю победу над "Сассуоло" в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Генуи.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте - отличился Руслан Малиновский после передачи Томмазо Бальданци. На 57-й минуте гости восстановили равновесие усилиями Исмаэля Коне.

Победу "Дженоа" вырвала в концовке встречи благодаря голу Калеба Экубана.

Матч завершался в неполных составах: у "Сассуоло" был удален Доменико Берарди, а у хозяев красную карточку получил Микаэль-Эгиль Эллертссон.

После этой победы "Дженоа" набрала 36 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У "Сассуоло" 42 балла и 11-я позиция.

Отметим, что в первом круге "Дженоа" также обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1.