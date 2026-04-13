Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана

Бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану поступило предложение возглавить национальную сборную Таджикистана, однако титулованный специалист ответил отказом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Зидан вежливо отклонил вариант работы с таджикской командой. Причиной такого решения стала его приверженность планам по работе со сборной Франции.

Согласно имеющейся информации, специалист уже достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции о том, что именно он станет следующим наставником "трехцветных". На данный момент стороны еще не подписали официальный контракт, однако Зидан ожидает возможности возглавить сборную своей страны и не рассматривает другие предложения.