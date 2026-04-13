13 Апреля 2026
RU

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана

Мировой футбол
Новости
13 Апреля 2026 13:43
11
Бывшему главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану поступило предложение возглавить национальную сборную Таджикистана, однако титулованный специалист ответил отказом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Зидан вежливо отклонил вариант работы с таджикской командой. Причиной такого решения стала его приверженность планам по работе со сборной Франции.

Согласно имеющейся информации, специалист уже достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции о том, что именно он станет следующим наставником "трехцветных". На данный момент стороны еще не подписали официальный контракт, однако Зидан ожидает возможности возглавить сборную своей страны и не рассматривает другие предложения.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной
13:29
Мировой футбол

Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной - ВИДЕО

Эль-Джабли принес победу Магриб Фес над Видадом, исполнив один из самых сложных технических приемов в футболе
Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро"
12:44
Мировой футбол

Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро" - ФОТО

Бразильский форвард публиковал совместные фотографии с тренировочной базы "Сидаде-ду-Галу"
Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"
11:06
Мировой футбол

Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" раскритиковал руководство лондонцев за токсичную атмосферу и отсутствие характера

Хосеп Гвардиола: "Арсенал" - лучшая команда Европы"
09:46
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола: "Арсенал" - лучшая команда Европы"

Главный тренер "Манчестер Сити" оценил силу "канониров"

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры
06:16
Мировой футбол

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры

А так можно было?

"Челси" впервые в XXI веке всухую проиграл три матча АПЛ подряд
05:20
Мировой футбол

"Челси" впервые в XXI веке всухую проиграл три матча АПЛ подряд

На данный момент "Челси" с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой