RU

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2026 13:52
24
Росеньор призвал "Челси" навязать свою игру "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор поделился ожиданиями от матча 32-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист призвал своих игроков сосредоточиться на собственной игре и попытаться добиться победы.

"Я не думаю, что дело в том, чтобы остановить "Манчестер Сити". Дело в том, чтобы попытаться выиграть игру и играть в своем стиле. Мы играем дома и хотим навязать сопернику свою игру, показать себя так, как мы способны", - отметил Росеньор.

Тренер также подчеркнул важность концентрации на каждом матче.

"Об этом мы говорили на этой неделе. Нам нужно сосредоточиться на каждой игре и не слишком много думать о более масштабной цели. Если мы это сделаем, у нас будут действительно хорошие шансы провести хороший сезон", - добавил он.

Матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится сегодня. Впереди у лондонцев еще семь игр в Премьер-лиге, а также полуфинал Кубка Англии против "Лидс Юнайтед".

İdman.Biz
Тэги:

