Тренер "Милана": "Наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение команды от "Удинезе" в 32-м туре Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, "россонери" уступили со счетом 0:3, а отрыв от "Ювентуса" в турнирной таблице сократился до трех очков.

"Это сложный момент для команды. Мы проиграли три из последних четырех матчей и не смогли забить ни одного гола в четырех играх второй половины сезона. Если вы находитесь в первой четверке, четыре игры без забитых мячей - это просто неприемлемо", - заявил Аллегри.

"Мы оборонялись неорганизованно, потому что были слишком поспешны. При втором голе три наших игрока были против одного соперника. Нам нужно вернуться к организованной и хладнокровной игре, потому что у нас все еще есть шансы попасть в Лигу чемпионов", - отметил специалист.

Аллегри также прокомментировал реакцию болельщиков.

"Это часть футбола. Когда ты выигрываешь, ты хорош, когда проигрываешь - нет. Сегодня нас освистали правильно. Это поражение ясно показывает, что наше место в Лиге чемпионов находится под угрозой", — подчеркнул тренер.