12 Апреля 2026
Тренер "Милана": "Наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно"

12 Апреля 2026 13:33
Тренер "Милана": "Наше место в Лиге чемпионов под угрозой, нас освистали правильно"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение команды от "Удинезе" в 32-м туре Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, "россонери" уступили со счетом 0:3, а отрыв от "Ювентуса" в турнирной таблице сократился до трех очков.

"Это сложный момент для команды. Мы проиграли три из последних четырех матчей и не смогли забить ни одного гола в четырех играх второй половины сезона. Если вы находитесь в первой четверке, четыре игры без забитых мячей - это просто неприемлемо", - заявил Аллегри.

"Мы оборонялись неорганизованно, потому что были слишком поспешны. При втором голе три наших игрока были против одного соперника. Нам нужно вернуться к организованной и хладнокровной игре, потому что у нас все еще есть шансы попасть в Лигу чемпионов", - отметил специалист.

Аллегри также прокомментировал реакцию болельщиков.

"Это часть футбола. Когда ты выигрываешь, ты хорош, когда проигрываешь - нет. Сегодня нас освистали правильно. Это поражение ясно показывает, что наше место в Лиге чемпионов находится под угрозой", — подчеркнул тренер.

İdman.Biz
Новости по теме

Росеньор призвал "Челси" навязать свою игру "Манчестер Сити"
13:52
Мировой футбол

Росеньор призвал "Челси" навязать свою игру "Манчестер Сити"

Тренер лондонцев призвал сосредоточиться на своем стиле перед важным матчем

Флик: "Верю, что "Барселона" способна выиграть чемпионат"
12:59
Мировой футбол

Флик: "Верю, что "Барселона" способна выиграть чемпионат"

Тренер каталонцев призвал не терять концентрацию, несмотря на отрыв от "Реала"
"Реал" хочет вернуть бывшего полузащитника
11:37
Мировой футбол

"Реал" хочет вернуть бывшего полузащитника

Перес лично заинтересован в возвращении игрока
Слот усомнился в участии 17-летнего форварда в матче с "ПСЖ"
10:45
Мировой футбол

Слот усомнился в участии 17-летнего форварда в матче с "ПСЖ"

Тренер "Ливерпуля" осторожно оценил перспективы Нгуомы после яркого дебюта

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в топ-клубы Серии А
10:29
Мировой футбол

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в топ-клубы Серии А

Недостаток игровой практики подталкивает футболиста к уходу
Близкий друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти именитого тренера
09:50
Мировой футбол

Близкий друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти именитого тренера

Луческу умер на 81-ом году жизни

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге