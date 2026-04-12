12 Апреля 2026 08:10
Бастони намерен перейти в "Барселону" — СМИ

Защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони летом может перейти в "Барселону", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 26‑летний итальянец мечтает играть за каталонский клуб, а руководство "Интера" не намерено препятствовать трансферу. Однако миланский клуб принял решение заморозить переговоры до окончания чемпионата Италии, либо до того момента, когда "Интер" досрочно обеспечит себе чемпионство.

После 31 матча Серии А "черно‑синие" лидируют, опережая идущий вторым "Наполи" на семь очков.

Бастони провел 25 матчей в текущем розыгрыше Серии А, забил один гол и отдал четыре передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 70 млн евро.

İdman.Biz
