Немецкий "Унион" после отставки главного тренера возглавила женщина

12 Апреля 2026 06:22
Немецкий "Унион" после отставки главного тренера возглавила женщина

"Унион" сообщил об отставке главного тренера Штеффена Баумгарта.

Как передает İdman.Biz, решение было принято вслед за выездным поражением от "Хайденхайма" со счетом 3:1 в рамках чемпионата Германии.

Исполняющей обязанности наставника первой команды до 30 июня 2026 года назначена Мари-Луиза Эта, которая прежде руководила молодежным составом U-19.

"Способность объединять все силы в непростые моменты всегда была и остается отличительной чертой "Униона". Я абсолютно уверена, что вместе с этой командой мы сумеем набрать необходимые очки", - приводит слова 34-летнего специалиста официальный сайт клуба.

54-летний Баумгарт занимал должность главного тренера с 2 января 2025 года. За время его работы коллектив провел 51 матч, в которых одержал 16 побед, 14 раз разошелся миром с соперниками и проиграл 21 встречу.

На данный момент "Унион" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, имея в активе 32 очка по итогам 29 туров.

İdman.Biz
