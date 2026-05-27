Сборная Нидерландов объявила состав на чемпионат мира-2026

27 Мая 2026 16:32
Сборная Нидерландов по футболу объявила состав на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, тренерский штаб нидерландской команды включил в заявку 26 футболистов.

Вратари: Барт Вербрюгген ("Брайтон"), Марк Флеккен ("Байер"), Робин Руфс ("Сандерленд").

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Ян Паул ван Хекке ("Брайтон"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм"), Дензел Думфрис ("Интер"), Йоррел Хато ("Челси"), Юрриен Тимбер ("Арсенал").

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Тиджани Рейндерс ("Манчестер Сити"), Джастин Клюйверт ("Борнмут"), Квинтен Тимбер ("Марсель"), Тен Копмейнерс ("Ювентус"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Мартен де Рон ("Аталанта"), Гус Тил (ПСВ), Матс Виффер ("Брайтон").

Нападающие: Коди Гакпо ("Ливерпуль"), Дониэлл Мален ("Рома"), Брайан Бробби ("Сандерленд"), Ноа Ланг ("Галатасарай"), Мемфис Депай ("Коринтианс"), Ваут Вегхорст ("Аякс"), Крисенсио Саммервилл ("Вест Хэм").

Среди самых заметных игроков в составе - капитан "Ливерпуля" Ван Дейк, полузащитник "Барселоны" де Йонг, хавбек "Манчестер Сити" Рейндерс, а также форварды Гакпо и Депай.

İdman.Biz
