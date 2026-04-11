11 Апреля 2026 23:40
"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"

"Фенербахче" на выезде одержал крупную победу над "Кайсериспором" в матче 29-го тура чемпионата Турции — 4:0.

Дубль у гостей оформил Талиска. По голу забили Н'Голо Канте и Доргелес Нене.

"Фенербахче" (66 очков) одержал третью победу подряд и занимает второе место в турецкой Суперлиге. Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего "Галатасарая" на одно очко.

"Кайсериспор" с 23 очками идет 16-м в турнирной таблице.

В других матчах дня "Истанбул" разгромил "Генчлербирлиги" - 3:0, а "Аланьяспор" и "Трабзонспор" разошлись миром - 1:1.

