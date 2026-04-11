Альваро Арбелоа: "Меня не волнует, верят ли в наш камбэк"

11 Апреля 2026 10:53
Мадридский "Реал" готовится к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". После поражения в первой встрече в Испании со счетом 1:2 судьба путевки в полуфинал решится на поле немецкого клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Madrid Zone, главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа выразил уверенность в силах своих подопечных.

"Люди не верят в наш камбэк? Меня это не волнует. В это должны верить 25 наших игроков – и все они действительно считают, что мы способны отыграться", — заявил наставник мадридцев.

Отметим, что победитель этой пары встретится в полуфинале с лучшим в противостоянии "ПСЖ" и "Ливерпуля" (первый матч завершился победой парижан со счетом 2:0).

В минувшую пятницу "Реал" провел домашний матч Ла Лиги против "Жироны", который завершился вничью — 1:1.

