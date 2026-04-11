Джанлуиджи Доннарумма: "Это очень больно, но мы должны идти дальше"

Голкипер и капитан сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после поражения национальной команды в решающем матче плей-офф отбора на ЧМ-2026. Итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти, пропустив третий мундиаль кряду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttomercatoweb, Доннарумма назвал произошедшее тяжелым ударом для всей страны. "Это очень больно. Первые дни было трудно осознать случившееся, но правда в том, что нужно начинать все заново. До следующего чемпионата мира четыре года, а пока нам необходимо сосредоточиться на Евро и Лиге наций", — заявил футболист.

Капитан сборной также опроверг слухи о конфликтах из-за премиальных. Он подчеркнул, что игроки никогда не требовали выплат вне установленных бонусов за достижение целей. "Как капитан я никогда не просил ни одного евро. Нашим "подарком" должен был стать выход на чемпионат мира, но этого не произошло", — добавил вратарь.

После провала в отборе свои посты покинули президент федерации Габриэле Гравина, главный тренер Дженнаро Гаттузо и глава делегации Джанлуиджи Буффон. Доннарумма выразил сожаление в связи с их уходом, отметив, что игроки чувствуют свою ответственность за этот результат.