"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" и покинул зону вылета

"Вест Хэм" одержал крупную победу над "Вулверхэмптоном" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги - 4:0.

Как сообщает İdman.Biz, долгое время хозяева не могли открыть счет, однако на 42-й минуте Константинос Мавропанос вывел свою команду вперед после передачи Джаррода Боуэна.

Во втором тайме "молотобойцы" закрепили преимущество. На 66-й минуте отличился Валентин Кастельянос, а уже через две минуты он оформил дубль. Окончательный счет на 83-й минуте установил Мавропанос, также записавший на свой счет второй гол в матче.

Благодаря этой победе "Вест Хэм" набрал 32 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. В нее опустился "Тоттенхэм", у которого 30 очков.

"Вулверхэмптон" с 17 баллами замыкает таблицу чемпионата Англии.