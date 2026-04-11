Уставший "Реал" снова без победы дома

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 31-го тура испанской Примеры - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Хозяева вышли вперед во втором тайме: на 51-й минуте отличился Федерико Вальверде.

Однако удержать преимущество "сливочные" не смогли. Уже на 62-й минуте полузащитник "Жироны" Тома Лемар сравнял счет, установив окончательный результат встречи.

После 31 тура "Реал" набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Жирона" с 38 баллами располагается на 12-й позиции.

В следующем туре "Реал" сыграет с "Алавесом", а "Жирона" встретится с "Бетисом". Оба матча состоятся 21 апреля.