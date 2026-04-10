Флик не определился с участием Ямаля в дерби

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что пока не принял решение по поводу участия Ламина Ямаля в предстоящем дерби.

Как сообщает İdman.Biz, наставник каталонцев отметил, что окончательное решение будет зависеть от управления нагрузками перед важным матчем Лиги чемпионов.

"Посмотрим, как мы будем управлять ситуацией. Для Ямаля всегда хорошо начинать матч в стартовом составе, но посмотрим. Я еще не принял решение. Нужно подождать", - заявил журналистам Флик.

Матч между "Барселоной" и "Эспаньолом" состоится 11 апреля.

Отметим, что уже во вторник "Барселоне" предстоит ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", что может повлиять на выбор состава.