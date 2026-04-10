Симеоне отреагировал на жалобу "Барселоны" в УЕФА

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал жалобу "Барселоны", поданную в УЕФА на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, аргентинский специалист подчеркнул, что подобные ситуации не вызывают у его команды беспокойства.

"Я отношусь к этому с большим уважением. Мы живем в Мадриде, мы привыкли к подобным ситуациям. Для тех, кто понимает, все очень просто, поэтому нас это совсем не беспокоит", - заявил Симеоне.

Напомним, что первый матч противостояния завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Голы забили Хулиан Альварес на 45-й минуте и Александер Серлот на 70-й.

После игры "Барселона" осталась недовольна работой арбитра Иштвана Ковача. В одном из спорных эпизодов на 54-й минуте защитник "Атлетико" Марк Пубиль сыграл рукой во вратарской после передачи от голкипера Хуана Муссо, однако судья не назначил пенальти.