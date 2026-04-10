Сборная Италии получила нового главного тренера

10 Апреля 2026 19:15
В сборной Италии официально определились с новым главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz, наставник молодежной сборной Италии Сильвио Бальдини возглавит основную команду на ближайшие товарищеские матчи, которые пройдут в июне.

В рамках подготовки к новым турнирам "скуадра адзурра" сыграет против сборных Люксембурга и Греции. Эти встречи запланированы на 3 и 7 июня соответственно.

Назначение Бальдини произошло после неудачного выступления национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. В решающем поединке Италия уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1.

После провала отборочного цикла пост главного тренера сборной покинул Дженнаро Гаттузо.

