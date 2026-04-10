"Манчестер Сити" нацелился на капитана "Спортинга"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику и капитану "Спортинга" Мортену Юльманну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, на данный момент между сторонами отсутствуют прямые переговоры, однако "горожане" уже осведомлены о ключевых условиях возможной сделки. Несмотря на прописанную в контракте сумму отступных в размере 80 млн евро, руководство португальского клуба готово рассмотреть предложения в диапазоне 40-50 млн.

Юльманн является одним из лидеров "Спортинга" и важной фигурой в центре поля. В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Контракт датского хавбека с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 45 млн евро.