"Манчестер Сити" нацелился на капитана "Спортинга"

10 Апреля 2026 18:35
Футбольный клуб "Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику и капитану "Спортинга" Мортену Юльманну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, на данный момент между сторонами отсутствуют прямые переговоры, однако "горожане" уже осведомлены о ключевых условиях возможной сделки. Несмотря на прописанную в контракте сумму отступных в размере 80 млн евро, руководство португальского клуба готово рассмотреть предложения в диапазоне 40-50 млн.

Юльманн является одним из лидеров "Спортинга" и важной фигурой в центре поля. В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Контракт датского хавбека с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 45 млн евро.

Новости по теме

Байден-младший вызвал на бой сыновей Трампа перед турниром UFC
17:27
Мировой футбол

Байден-младший вызвал на бой сыновей Трампа перед турниром UFC

Неожиданное заявление прозвучало на фоне подготовки к историческому шоу в Белом доме

В Мингячевире прошел семинар для тренеров по плаванию
16:12
Мировой футбол

В Мингячевире прошел семинар для тренеров по плаванию - ФОТО

Программа реализована в рамках проекта "Учимся плавать"

"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО
15:59
Мировой футбол

"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО

При голосовании эксперты отдадут приоритет игре в ключевых матчах и влиянию на команду

"Арсенал" готов продать своих воспитанников за 100 миллионов фунтов
15:44
Мировой футбол

"Арсенал" готов продать своих воспитанников за 100 миллионов фунтов

Лондонский клуб выставил на трансфер Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери для соблюдения финансового фэйр-плей
Никита Хайкин получил норвежское гражданство
14:59
Мировой футбол

Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Голкипер "Буде-Глимт" официально стал гражданином Норвегии и может быть вызван в национальную сборную
Роналду: "Все мои голы зафиксированы на видео"
13:44
Мировой футбол

Роналду: "Все мои голы зафиксированы на видео"

41-летний португалец подтвердил намерение забить 1000 мячей и предоставить видеодоказательства

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов