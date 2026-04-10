Неймар: "Я видел, как будут выглядеть мои похороны"

Бывший нападающий "Барселоны" и "ПСЖ" Неймар, ныне выступающий за бразильский "Сантос", поделился воспоминаниями о поражении сборной Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира 2022 против Хорватии. Футболист описал атмосферу после проигрыша в серии пенальти как крайне гнетущую.

Как сообщает İdman.Biz, Неймар признался, что в тот момент чувствовал себя участником собственных похорон. "Я находился в небольшой комнате, куда приходили мои родные. У всех на глазах были слезы, они молчали и просто смотрели на меня. В тот момент я думал, что нахожусь в гробу", — цитирует игрока Globo.

Неймар вернулся в "Сантос" в январе 2025 года. В текущем календарном году нападающий принял участие в 6 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.