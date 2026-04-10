10 Апреля 2026
Бруну Фернандеш: "В Манчестере я чувствую себя как дома"

10 Апреля 2026 10:06
Бруну Фернандеш: "В Манчестере я чувствую себя как дома"

Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился подробностями о своем будущем в команде и жизни в городе. Опытный полузащитник подчеркнул, что он и его семья полностью адаптировались и чувствуют себя в Манчестере максимально комфортно.

Как сообщает İdman.Biz, Фернандеш уже воспринимает этот город как свой родной дом. Футболист выразил удовлетворение тем, что его дети растут именно в этой среде.

"В Манчестере я чувствую себя как дома. Мои дети тоже очень довольны. Для меня это прекрасное чувство - находиться в месте, которое так нравится моим детям и где они ощущают себя в родной стихии", — заявил португальский игрок.

Бруну Фернандеш выступает за "красных дьяволов" с 2020 года. За это время он стал одним из ведущих игроков и ключевых лидеров команды.

