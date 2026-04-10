Гранды АПЛ ведут борьбу за трансфер Кастелло Лукеба

10 Апреля 2026 09:36
Футбольные клубы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" официально уведомили "РБ Лейпциг" о намерении приобрести центрального защитника Кастелло Лукеба. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "Ливерпуль" рассматривает 23-летнего футболиста в качестве преемника 34-летнего Вирджила ван Дейка.

"РБ Лейпциг" и Лукеба уже договорились о переходе игрока в другой клуб предстоящим летом. В действующем контракте защитника прописаны отступные в размере 70 миллионов фунтов стерлингов (159,7 млн манатов), однако потенциальный трансфер может обойтись покупателю в 55 миллионов фунтов (125,5 млн манатов).

В нынешнем сезоне Лукеба провел 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.

