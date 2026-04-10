"Ливерпуль" близок к продлению контракта с Конате

Переговоры о продлении контракта между "Ливерпулем" и французским центрбеком Ибраимой Конате вплотную приблизились к финальной стадии. Как передает İdman.Biz, об этом в очередном выпуске собственной программы рассказал журналист Фабрицио Романо, подчеркнув, что мерсисайдский клуб настроен сохранить игрока.

По сведениям инсайдера, диалог между представителями футболиста и руководством "красных" идет конструктивно, и стороны уже согласовали ключевые пункты грядущего соглашения. В то же время мадридский "Реал", который проявлял интерес к защитнику, свернул все контакты еще в ноябре и больше не участвует в гонке за его подпись.

Действующее трудовое соглашение Конате с "Ливерпулем" истекает в конце июня, и текущий сезон станет для 26-летнего француза пятым в составе английского гранда. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость примерно в пятьдесят миллионов евро.