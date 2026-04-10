"Милану" и "Ювентусу" интересен форвард "Арсенала"

10 Апреля 2026 06:16
"Милану" и "Ювентусу" интересен форвард "Арсенала"

"Милан" и "Ювентус" проявляют интерес к 29-летнему нападающему "Арсенала" Габриэлу Жезусу. Клубы контактировали с окружением бразильского футболиста. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, "канониры" будут готовы продать Жезуса за сумму в размере € 30-35 млн. "Арсенал" планирует потратить эти деньги на покупку нового форварда.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Новости по теме

Назван фаворит в борьбе за "Золотой мяч" — 2026
05:18
Мировой футбол

Назван фаворит в борьбе за "Золотой мяч" — 2026

Мбаппе только второй

Алисон согласился перейти из "Ливерпуля" в клуб Серии А
03:20
Мировой футбол

Алисон согласился перейти из "Ливерпуля" в клуб Серии А

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 17 млн евро
Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
Карвахаль, Касорла, Аспиликуэта и Сильва будут допрошены по делу о контрабанде часов
01:25
Мировой футбол

Карвахаль, Касорла, Аспиликуэта и Сильва будут допрошены по делу о контрабанде часов

Подозрения вызывает партия из 38 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в полтора миллиона евро
Лига конференций: "Майнц" обыграл "Страсбур", "Кристал Пэлас" переиграл "Фиорентину" - ОБНОВЛЕНО
01:05
Мировой футбол

Лига конференций: "Майнц" обыграл "Страсбур", "Кристал Пэлас" переиграл "Фиорентину" - ОБНОВЛЕНО

Ответные матчи пройдут 16 апреля

Лига Европы: "Астон Вилла" победила "Болонью", "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Астон Вилла" победила "Болонью", "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/4 турнира

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца
7 Апреля 14:34
Мировой футбол

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Главный тренер "ПАОК" призвал к уважению частной жизни семьи и доверию официальным медицинским отчетам