9 Апреля 2026
Эндр Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

9 Апреля 2026 21:56
Эндр Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил об уходе 32-летнего крайнего защитника Эндрю Робертсона по окончании сезона, сообщает İdman.Biz.

"После девяти чрезвычайно успешных сезонов на "Энфилде" капитан сборной Шотландии покинет клуб по истечении срока контракта этим летом.

Он сделает это как настоящая легенда "Ливерпуля", сыгравшая ключевую роль в успехах клуба за последние годы в 373 матчах.

Робертсон, перешедший из "Халл Сити" в 2017 году, выиграл два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

Однако чествование Робертсона отложено до завершения сезона. Игрок под 26-м номером полностью сосредоточен на том, чтобы помочь "красным" как можно успешнее завершить сезон-2025/2026", — написано в заявлении мерсисайдцев.

