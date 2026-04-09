"Реал" готов заплатить € 165 млн за Олисе

9 Апреля 2026 21:38
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в покупке крайнего нападающего "Баварии" Майкла Олисе грядущим летом. Намерение главы "сливочных" укрепила игра французского вингера в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить € 160-165 млн за трансфер 24-летнего вингера. При этом подчеркивается, что немецкий гранд не желает продавать Олисе даже за € 200 млн. "Бавария" намерена предложить нападающему новый контракт.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

