10 Апреля 2026
Nike может стать новым поставщиком мячей для мужских клубных соревнований УЕФА

9 Апреля 2026 23:10
С компанией Nike идут эксклюзивные переговоры о поставке мячей для мужских клубных соревнований УЕФА. Как передает İdman.Biz, об этом сообщаетcя на сайте UC3, cовместного предприятия УЕФА и Ассоциации европейских клубов, которое занимается коммерческими правами и лицензированием клубных турниров.

Переговоры ведутся о контракте на 2027–2031 годы.

Каждый сезон в трех главных мужских еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) играется в сумме более 500 матчей.

С 2001 года поставщиком мячей для клубных турниров УЕФА является Adidas.

Reuters со ссылкой на Financial Times пишет, что стоимость сделки может составить более $46,70 млн в год.

İdman.Biz
