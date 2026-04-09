В Бухаресте новый стадион местного "Динамо" назовут в честь Мирчи Луческу

Новый стадион бухарестского "Динамо" назовут в честь бывшего тренера сборной Румынии Мирчи Луческу, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mediafax.

По словам министра внутренних дел Румынии Кэтэлина Предою, стадион построят на месте старого в течение нескольких лет, и он будет называться "Динамо Мирча Луческу".

Луческу скончался в возрасте 80 лет во вторник 7 апреля. 29 марта его госпитализировали из тренировочного лагеря сборной Румынии, ему стало плохо во время подготовки команды к товарищескому матчу со Словакией. 3 апреля он перенес инфаркт. В воскресенье его состояние здоровья ухудшилось.